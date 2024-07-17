Новости мира: пассажирский автобус вылетел с обрыва в Перу

Порядка 20 человек погибли в результате ДТП в Перу. Сообщается, что пассажирский автобус следовал из Лимы в Айякучо, однако по неизвестной причине перевернулся на трассе и вылетел с обрыва.

Стало известно, что единственное природное озеро на итальянском острове Сицилия оказалось под угрозой исчезновения. Местные СМИ сообщают, что последняя вода на озере Пергуза испарилась ввиду аномальной жары.

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