17 июля, 07:45Происшествия
Новости мира: пассажирский автобус вылетел с обрыва в Перу
Порядка 20 человек погибли в результате ДТП в Перу. Сообщается, что пассажирский автобус следовал из Лимы в Айякучо, однако по неизвестной причине перевернулся на трассе и вылетел с обрыва.
Стало известно, что единственное природное озеро на итальянском острове Сицилия оказалось под угрозой исчезновения. Местные СМИ сообщают, что последняя вода на озере Пергуза испарилась ввиду аномальной жары.
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