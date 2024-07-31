Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 июля, 12:45

Политика

Новости мира: марш в поддержку президента Венесуэлы прошел в центре Каракаса

Новости мира: марш в поддержку президента Венесуэлы прошел в центре Каракаса

Мария Львова-Белова рассказала, какие виды социального сиротства существуют в РФ

Путин установил единовременную выплату для контрактников в 400 тыс рублей

Новости мира: главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране

Новости мира: Израиль нанес удар по жилой застройке в Ливане

ВС РФ взяли под контроль 33 опорных пункта ВСУ

ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении

Госдума приняла закон о легализации майнинга криптовалют

Блогеров обяжут передавать сведения о себе в Роскомнадзор

В Москве начался набор в корпус наблюдателей на сентябрьские выборы

Многотысячный марш в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро прошел в центре Каракаса. На митинге его приветствовали сторонники Боливарианской революции. Глава Венесуэлы осудил волну насилия, которую подняли крайне правые экстремисты по всей стране. После президентских выборов 28 июля, победу на которых одержал действующий глава государства, по многим городам прокатились беспорядки и нападения на полицейских и военнослужащих.

Президент США Джо Байден подтвердил свое участие в ноябрьском саммите G20. Об этом глава Белого дома сообщил в ходе телефонного разговора с бразильским президентом Луисом Инасиу Лула да Силвой. Встреча глав государств, входящих в G20, пройдет в Рио-де-Жанейро 18 и 19 ноября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика