Новости мира: марш в поддержку президента Венесуэлы прошел в центре Каракаса

Многотысячный марш в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро прошел в центре Каракаса. На митинге его приветствовали сторонники Боливарианской революции. Глава Венесуэлы осудил волну насилия, которую подняли крайне правые экстремисты по всей стране. После президентских выборов 28 июля, победу на которых одержал действующий глава государства, по многим городам прокатились беспорядки и нападения на полицейских и военнослужащих.

Президент США Джо Байден подтвердил свое участие в ноябрьском саммите G20. Об этом глава Белого дома сообщил в ходе телефонного разговора с бразильским президентом Луисом Инасиу Лула да Силвой. Встреча глав государств, входящих в G20, пройдет в Рио-де-Жанейро 18 и 19 ноября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

