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Новости

02 апреля, 07:30

В мире

Новости мира: протесты начались в Тегеране после удара Израиля по консульству Ирана

Новости мира: протесты начались в Тегеране после удара Израиля по консульству Ирана

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Более 15 человек задержали после протестов в Тель-Авиве

Сотни протестующих вышли на улицы Тегерана после удара израильтян по консульству Ирана в Сирии. Из-за атаки резиденция посла в Дамаске была практически полностью уничтожена. Погибли два генерала и пять советников Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В секторе Газа израильская авиация разбомбила автомобили гуманитарной организации World Central Kitchen, которая распределяла продукты питания среди населения. Как минимум четверо сотрудников организации – граждане Польши, Австралии, Ирландии и Великобритании – погибли. ЦАХАЛ заявил, что после инцидента начал тщательную проверку.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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