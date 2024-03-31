Более 15 человек задержали после протестов в Тель-Авиве

16 человек задержали после протестов в Тель-Авиве. Там прошел самый масштабный митинг с момента нападения радикального палестинского движения ХАМАС.

На улицы вышли тысячи людей, чтобы развести костры и выступить против премьера Биньямина Нетаньяху. Митингующие потребовали его немедленной отставки и заключения сделки с ХАМАС об обмене удерживаемых уже полгода заложников на любых условиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.