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31 марта, 12:30

В мире

Более 15 человек задержали после протестов в Тель-Авиве

Более 15 человек задержали после протестов в Тель-Авиве

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16 человек задержали после протестов в Тель-Авиве. Там прошел самый масштабный митинг с момента нападения радикального палестинского движения ХАМАС.

На улицы вышли тысячи людей, чтобы развести костры и выступить против премьера Биньямина Нетаньяху. Митингующие потребовали его немедленной отставки и заключения сделки с ХАМАС об обмене удерживаемых уже полгода заложников на любых условиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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