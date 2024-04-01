Новости мира: крупная демонстрация в поддержку Палестины прошла в Дании

В Дании прошла самая крупная с начала года демонстрация в поддержку Палестины. Поводом для протестов стали публикации в соцсетях фото и видео убитых палестинцев в районе больницы Аль-Шифа.

Этот крупнейший в Газе медицинский комплекс был уничтожен израильскими военными в ноябре прошлого года. Кадры последствий атаки были сняты после отхода сил ЦАХАЛ.

Не менее пяти человек погибли и более 300 пострадали в результате торнадо, который обрушился на штат Западная Бенгалия в Индии. Вихрь срывал крыши с домов и вырывал с корнями деревья. Власти пообещали выплатить компенсации родственникам жертв и пострадавшим.

В Саудовской Аравии пустыня превратилась в стремительный водный поток. Это произошло на фоне аномальных градов и дождей. В некоторых районах возникли перебои с транспортным сообщением. Жителям рекомендуют не покидать домов без крайней необходимости.

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