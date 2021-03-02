В Ереване чуть не столкнулись сторонники и противники Пашиняна

В Ереване прошли акции сторонников и противников Никола Пашиняна. Недовольные премьер-министром устроили митинг-минутку в одном из правительственных зданий.

А те, кто поддерживает представителя власти, прошли шествием по улицам города, где чуть не столкнулись с оппонентами. Но полиция успела вовремя выставить кордоны. По данным силовиков, ночь в Ереване прошла спокойно.

Между тем, протесты продолжаются уже 5 дней. Очередной политический кризис сам премьер-министр назвал "попыткой военного переворота". ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.