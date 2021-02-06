Снаряд времен войны обнаружили на юго-востоке Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Предмет, который может быть снарядом времен Великой Отечественной войны, нашли на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
"По улице 5-я Кабельная в районе дома 29, строение 1, обнаружен предмет, похожий на снаряд времен войны", – рассказал источник информагентства в экстренных службах города.
На место выехали саперы и кинологи.
Обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее похожий на снаряд предмет находили при проведении земляных работ на юго-западе столицы. Тогда спасатели выехали на улицу Дмитрия Ульянова, где организовали оцепление и провели извлечение находки.