Снаряд времен войны обнаружили на юго-востоке Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Предмет, который может быть снарядом времен Великой Отечественной войны, нашли на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

"По улице 5-я Кабельная в районе дома 29, строение 1, обнаружен предмет, похожий на снаряд времен войны", – рассказал источник информагентства в экстренных службах города.

На место выехали саперы и кинологи.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее похожий на снаряд предмет находили при проведении земляных работ на юго-западе столицы. Тогда спасатели выехали на улицу Дмитрия Ульянова, где организовали оцепление и провели извлечение находки.

