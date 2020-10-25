На стройке на северо-западе Москвы обнаружили снаряд

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Снаряд обнаружили на территории стройки на северо-западе столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Собеседник агентства отметил, что объект, напоминающий снаряд, был найден по адресу: улица Мневники, дом 5.

Сейчас на месте обнаружения предмета ожидают прибытия саперов.

Ранее взрывотехники организации "Мособлпожспас" обезвредили 50-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны в городском округе Егорьевск. Боеприпас нашли сотрудники комплекса по переработке отходов КПО "Восток".