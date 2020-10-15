Калининградец лишился кисти, разбирая боеприпас времен войны

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Житель поселка Железнодорожного Калининградской области лишился кисти во время попытки разобрать найденный им боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Правдинского городского округа.

Мужчина пытался разобрать взрывоопасный предмет в собственном сарае. Во время манипуляций произошел подрыв боеприпаса, а гражданину оторвало кисть левой руки. Пострадавшего направили в калининградскую больницу скорой медпомощи.

Ранее предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаружили на северо-западе Москвы. Инцидент произошел возле дома № 6 на улице Мнёвники.