В столице возбудили дело по факту исчезновения 12-летней девочки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные следователи завели уголовное дело по факту исчезновения на западе города 12-летней девочки. Об этом говорится на официальном сайте СК РФ по Москве.

Как уточнили в СК, 14 октября девочка 2008 года рождения вышла из дома, находящегося на Филевском бульваре. Сейчас ее местонахождение все еще неизвестно.

"В настоящее время создан оперативный штаб. К работе привлечены опытные криминалисты Главного управления, оперативные сотрудники ГУ МВД России по городу Москве, а также волонтеры", – добавляют в пресс-службе ведомства. Возбуждено дело по статье "Убийство".

Людей, знающих, где сейчас девочка, попросили связаться с правоохранительными органами по телефонам 02 и 8 (495) 690-44-51.

Ранее пропавшего 13-летнего школьника нашли в Подмосковье. В поисках приняли участие порядка 130 человек: полиция, волонтеры, родственники, а также местные жители.