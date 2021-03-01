Матвиенко заявила, что РФ заинтересована в стабилизации ситуации в Армении

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Москва с тревогой наблюдает за общественно-политической ситуацией в Армении и заинтересована в ее стабилизации, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом сообщает РИА Новости.

"Конечно, мы с тревогой за всем этим следим. И мы заинтересованы в том, чтобы ситуация в Армении как можно скорее стабилизировалась. Это важно для самой Армении, для армянского народа, это важно и для стабильности в регионе, безусловно", – приводит агентство слова Матвиенко.

Ранее в Ереване прошли новые акции протеста, спровоцированные заявлением Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Премьера высмеял замначальника Генштаба Армении, после чего был отправлен в отставку.

Позже Пашинян дважды направлял президенту Армении Армену Саркисяну указ об отставке начальника Генштаба Оника Гаспаряна, который не был подписан главой государства. Вооруженные силы страны потребовали ухода самого Пашиняна, после чего глава кабмина призвал сторонников выходить на улицы для противостояния попытке госпереворота.