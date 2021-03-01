Песков оценил реакцию Пашиняна по "Искандерам"

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поприветствовал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер-М". Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее политик заявил, что поставленная в страну техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. В последовавшем пресс-релизе отмечалось – Пашинян признал, что был дезинформирован о состоянии вооружения.
По словам Пескова, высказывание премьер-министра Армении "восстановило правду" в данном вопросе.
Ранее в Ереване прошли новые акции протеста, спровоцированные заявлением Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Премьера высмеял замначальника Генштаба Армении, после чего был отправлен в отставку.
Позже Пашинян дважды направлял президенту Армении Армену Саркисяну указ об отставке начальника Генштаба Оника Гаспаряна, который не был подписан главой государства. Вооруженные силы страны потребовали ухода самого Пашиняна, после чего глава кабмина призвал сторонников выходить на улицы для противостояния попытке госпереворота.
Президент Армении не подписал указ об отставке начальника Генштаба
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