Новости часа: Путин поручил увеличить долю отечественных лекарств на рынке РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поставил задачу увеличить долю отечественных лекарств на рынке. Кроме того, президент поручил укрепить независимость от зарубежных поставщиков.

На МЦД-3 и МЦД-4, которые запустят в этом году, будет 10 пересадок на БКЛ метро. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Решение по участию российских и белорусских атлетов в Олимпийских играх-2024 будет принято не ранее чем за год до их старта. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.