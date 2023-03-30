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30 марта, 17:15

Экономика

Новости часа: Путин поручил увеличить долю отечественных лекарств на рынке РФ

Новости часа: Путин поручил увеличить долю отечественных лекарств на рынке РФ

Новости часа: Собянин рассказал о преимуществах открытия станции метро "Генерала Тюленева"

Новости часа: Песков заявил, что корреспондента WSJ взяли с поличным

Новости часа: Песков оценил возможность эвакуации монахов из Киево-Печерской лавры в РФ

Песков оценил возможность эвакуации монахов из Киево-Печерской лавры в Россию

Путин призвал удержать рекордные темпы строительства жилья и дорог в России

Новости часа: Путин заявил о росте торговли с основными партнерами РФ

Путин заявил, что экономика РФ демонстрирует позитивную динамику с июля 2022 года

Путин провел совещание с членами правительства по экономическим вопросам

Новости часа: Кремль продолжит контакты с МОК для защиты интересов спортсменов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поставил задачу увеличить долю отечественных лекарств на рынке. Кроме того, президент поручил укрепить независимость от зарубежных поставщиков.

На МЦД-3 и МЦД-4, которые запустят в этом году, будет 10 пересадок на БКЛ метро. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Решение по участию российских и белорусских атлетов в Олимпийских играх-2024 будет принято не ранее чем за год до их старта. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

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