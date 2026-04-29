Песков объяснил, что парад Победы пройдет без техники из-за террористической угрозы

Военный парад на Красной площади в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет без военной техники из-за террористической угрозы со стороны Киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Как указывали в Минобороны, данное решение связано с текущей оперативной обстановкой. В составе пешей колонны пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов войск.

