26 марта, 16:15Происшествия
Путин заявил, что следователи устанавливают обстоятельства теракта в "Крокус Сити Холле"
Президент РФ рассчитывает, что Генпрокуратура сделает все необходимое, чтобы участники теракта в "Крокусе" понесли справедливое наказание. Владимир Путин заявил об этом на заседании коллегии Генпрокуратуры.
Следователи тщательно устанавливают обстоятельства этого преступления: выясняют детали, определяют роль и степень вины каждого участника, изучают выводы криминалистов и экспертов. Свои вопросы отрабатывают и органы Федеральной службы безопасности.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.