Путин заявил, что следователи устанавливают обстоятельства теракта в "Крокус Сити Холле"

Президент РФ рассчитывает, что Генпрокуратура сделает все необходимое, чтобы участники теракта в "Крокусе" понесли справедливое наказание. Владимир Путин заявил об этом на заседании коллегии Генпрокуратуры.

Следователи тщательно устанавливают обстоятельства этого преступления: выясняют детали, определяют роль и степень вины каждого участника, изучают выводы криминалистов и экспертов. Свои вопросы отрабатывают и органы Федеральной службы безопасности.

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