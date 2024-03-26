Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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Новости

26 марта, 16:15

Происшествия

Путин заявил, что следователи устанавливают обстоятельства теракта в "Крокус Сити Холле"

Путин заявил, что следователи устанавливают обстоятельства теракта в "Крокус Сити Холле"

Новости часа: следователи устанавливают обстоятельства теракта в "Крокус Сити Холле"

Россия знает, кто организовал теракт в "Крокус Сити Холле" – Путин

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Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура

Владимир Путин объявил общенациональный траур 24 марта

Президент РФ рассчитывает, что Генпрокуратура сделает все необходимое, чтобы участники теракта в "Крокусе" понесли справедливое наказание. Владимир Путин заявил об этом на заседании коллегии Генпрокуратуры.

Следователи тщательно устанавливают обстоятельства этого преступления: выясняют детали, определяют роль и степень вины каждого участника, изучают выводы криминалистов и экспертов. Свои вопросы отрабатывают и органы Федеральной службы безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
властьпроисшествиявидеоРоман КарловКсения Чепенко
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