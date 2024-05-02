Генпрокуратуру призвали проверить интернет-магазин ЦУМ на предмет пропаганды ЛГБТ

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На имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова поступило обращение с просьбой проверить сайт интернет-магазина ЦУМ на соблюдение законодательства о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. С заявлением обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, передает RT.

По его словам, на официальном сайте интернет-магазина ЦУМ в свободном доступе и без указания возрастных ограничений размещена реклама продукции итальянской торговой марки Vetements. Принты некоторых товаров бренда представляют собой открытую пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и нетрадиционных сексуальных отношений.

Руководитель ФПБК напомнил, что 30 ноября 2022 года Верховный суд России признал "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны, а 5 декабря 2023 года Владимир Путин подписал закон "О запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, педофилии и смены пола".

Бородин уточнил, что закон запрещает распространение материалов, "пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения" в рекламе, книгах, кино и СМИ.

Ранее издательство АСТ приостановило продажу книг "Маленькая жизнь" Ханьи Янагихара и "Песнь Ахилла" Мадлен Миллер после получения от Пресненской межрайонной прокуратуры предостережение, так как в романах обнаружили признаки ЛГБТ. До этого издательство остановило продажи трех книг Владимира Сорокина, Майкла Каннингема и Джеймса Болдуина.