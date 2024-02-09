Роскомнадзор начал проверку Duolingo на ЛГБТ-пропаганду

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Роскомнадзор проверит сервис для изучения языков Duolingo на предмет пропаганды международного движения ЛГБТ, признанного экстремистской организацией и запрещенного на территории России. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Ранее правозащитная группа "Радетель" попросила Роскомнадзор заблокировать сервис Duolingo на территории России из-за распространения информации, пропагандирующей ЛГБТ. При этом в ведомстве отметили, что указанное обращение к ним не поступало.

До этого девушку из Нижнего Новгорода по решению Сормовского районного суда арестовали на пять суток за ношение украшений с символикой ЛГБТ. Девушка, на которой были надеты серьги с изображением радуги, появилась в общественном месте.

В конце прошлого года Верховный суд РФ признал экстремистским международное общественное движение ЛГБТ. Он запретил его деятельность на территории страны. Решение суда вступило в силу незамедлительно.