Жительницу Нижнего Новгорода арестовали на пять суток за пропаганду ЛГБТ

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Девушку из Нижнего Новгорода арестовали на пять суток за ношение серег с символикой ЛГБТ (запрещенное в РФ экстремистское движение). Об этом рассказали в Сормовском районном суде.

Уточняется, что девушка, на которой были надеты серьги с изображением радуги, появилась в общественном месте.

"Вынесено постановление о назначении административного наказания – пять суток административного ареста – на основании части 1 статьи 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование символики ЛГБТ, запрещенной в России на основании решения Верховного суда РФ)", – передает РИА Новости сообщение суда.

Верховный суд РФ признал экстремистским международное общественное движение ЛГБТ и запретил его деятельность на территории России 30 ноября 2023 года. Решение суда вступило в силу немедленно.

Адвокат Алексей Михальчик предупредил, что представителям нетрадиционных сексуальных меньшинств из-за запрета в РФ движения ЛГБТ нужно быть гораздо осторожными с высказываниями.

Он предположил, что участие, управление, а также финансирование организаций, позиционирующих себя как часть движения, могут фактически образовывать состав уголовного деяния.



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