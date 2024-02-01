01 февраля, 12:33Происшествия
Жительницу Нижнего Новгорода арестовали на пять суток за пропаганду ЛГБТ
Фото: depositphotos/belchonock
Девушку из Нижнего Новгорода арестовали на пять суток за ношение серег с символикой ЛГБТ (запрещенное в РФ экстремистское движение). Об этом рассказали в Сормовском районном суде.
Уточняется, что девушка, на которой были надеты серьги с изображением радуги, появилась в общественном месте.
"Вынесено постановление о назначении административного наказания – пять суток административного ареста – на основании части 1 статьи 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование символики ЛГБТ, запрещенной в России на основании решения Верховного суда РФ)", – передает РИА Новости сообщение суда.
Верховный суд РФ признал экстремистским международное общественное движение ЛГБТ и запретил его деятельность на территории России 30 ноября 2023 года. Решение суда вступило в силу немедленно.
Адвокат Алексей Михальчик предупредил, что представителям нетрадиционных сексуальных меньшинств из-за запрета в РФ движения ЛГБТ нужно быть гораздо осторожными с высказываниями.
Он предположил, что участие, управление, а также финансирование организаций, позиционирующих себя как часть движения, могут фактически образовывать состав уголовного деяния.
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