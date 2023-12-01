Адвокат прокомментировал запрет и признание экстремистским движения ЛГБТ в России

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Представителям нетрадиционных сексуальных меньшинств из-за запрета в РФ движения ЛГБТ (запрещенное в России экстремистское движение) нужно быть гораздо осторожными с высказываниями, предупредил адвокат Алексей Михальчик в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Юрист подчеркнул, что пока судебная практика не сформировалась, поэтому ни один адвокат не скажет, какие именно слова можно квалифицировать как признаки участия в экстремистском сообществе. Суд проходил в закрытом режиме, поэтому юристы не знакомы с его содержанием.



"Поэтому мы сейчас гадаем на кофейной гуще по поводу критериев, которые суд установит для участников данного движения", – сказал Михальчик.

Он предположил, что участие, управление, а также финансирование организаций, позиционирующих себя как часть движения, могут фактически образовывать состав уголовного деяния. Однако обычных представителей сексуальных меньшинств закон вряд ли затронет, уверен юрист.

Адвокат привел в пример событие, когда такой человек сходил в специальный клуб по сексуальным интересам за рубежом. В этом случае снимок гражданина не может стать единственным основанием для привлечения его к ответственности, считает Михальчик.

До этого представитель РПЦ заявил, что факт признания движения ЛГБТ экстремистской организацией и его запрет в РФ является формой нравственной самозащиты общества.

Верховный суд РФ признал экстремистским международное общественное движение ЛГБТ и запретил его деятельность на территории России 30 ноября 2023 года. Решение суда вступило в силу немедленно.

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