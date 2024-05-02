Путин наградил белгородского губернатора Гладкова орденом Мужества

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Владимир Путин наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества. Об этом стало известно из соответствующего указа российского президента, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе сказано, что Гладкова наградили за мужество и самоотверженность, которые тот проявил при исполнении профессионального долга.

Ранее российский лидер посмертно присвоил орден Мужества военному корреспонденту "Известий" Семену Еремину. Согласно указу, он награжден на мужество и самоотверженность, которые проявил в ходе исполнения своего профессионального долга.

О гибели военкора "Известий" стало известно 19 апреля. Он погиб в результате после атаки украинского FPV дрона в зоне СВО во время съемки репортажа.