экономика переживает последние события лучше, чем прогнозировали – Путин

Российская экономика переживает последние события лучше, чем прогнозировали "некоторые эксперты". Об этом заявил Владимир Путин.

Также президент сообщил, что 25 мая он посетил Центральный военный клинический госпиталь Министерства обороны, встречался с военнослужащими РФ, которые проходят курс лечения после травм и ранений.

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