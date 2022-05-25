Владимир Путин навестил российских военных, получивших ранения в ходе спецоперации на Украине. Президент приехал в Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка, где солдаты и офицеры проходят лечение. Глава государства пообщался с ними, спросив, в том числе, о семьях, и сказал, что сыновья этих мужчин будут гордиться своими отцами.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин постоянно следит за тем, в каких условиях лечат раненых обеспечены ли они всем необходимым для скорейшего выздоровления. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.