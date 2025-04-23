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23 апреля, 13:15

Политика

Песков объяснил, почему не состоялись переговоры по Украине в Лондоне

Песков объяснил, почему не состоялись переговоры по Украине в Лондоне

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Запланированная в Лондоне встреча глав МИД по урегулированию ситуации на Украине не состоялась. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, стороны не смогли сблизить позиции по ряду ключевых вопросов. В результате участие в переговорах подтвердили только чиновники более низкого уровня.

По словам экспертов, переговорный процесс переходит на новый этап. Ранее ожидалось, что в Лондоне будет согласован финальный текст соглашения по перемирию, однако этого не произошло. В ближайшее время Украина и европейские страны представят свои корректировки, а США – обсудят предложения внутри и передадут их России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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