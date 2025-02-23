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23 февраля, 12:30

Общество

В Кремле вручили государственные награды Героям России

В Кремле вручили государственные награды Героям России

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

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В Кремле состоялась церемония вручения госнаград Героям России. Медалью "Золотая Звезда" были удостоены 11 военнослужащих, среди которых штурмовик Андрей Григорьев, который в рукопашном бою одолел бойца ВСУ.

Владимир Путин поздравил военных с Днем защитника Отечества и поблагодарил их за доблесть, самоотверженность, верность долгу и любовь к Отчизне. Он отметил, что страна гордится их подвигами и вкладом в защиту Отечества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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