В Кремле вручили государственные награды Героям России

В Кремле состоялась церемония вручения госнаград Героям России. Медалью "Золотая Звезда" были удостоены 11 военнослужащих, среди которых штурмовик Андрей Григорьев, который в рукопашном бою одолел бойца ВСУ.

Владимир Путин поздравил военных с Днем защитника Отечества и поблагодарил их за доблесть, самоотверженность, верность долгу и любовь к Отчизне. Он отметил, что страна гордится их подвигами и вкладом в защиту Отечества.

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