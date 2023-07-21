Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:30

Политика

Песков прокомментировал угрозы Киева судоходству в Черном море

Песков прокомментировал угрозы Киева судоходству в Черном море

Путин обсудил с Совбезом использование технологий для обеспечения безопасности РФ

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ 21 июля

Новости часа: правительство РФ снизит НДС для некоторых детских товаров

Путин пообщается с лидером ЮАР на полях саммита "Россия – Африка"

Путин выступит дистанционно на саммите БРИКС в ЮАР 23 августа

Путин заявил, что Запад пустил зерновую сделку под откос

Путин заявил, что компьютерные игры должны помогать человеку развиваться

Песков заявил, что Запад готов закрывать глаза на любые теракты киевского режима в России

Мишустин сообщил о финансировании нужд СВО в полном объеме, несмотря на санкции

В Кремле прокомментировали угрозы Киева судоходству в Черном море. Украинские власти заявили, что будут считать все суда, которые идут в Россию, перевозящими военные грузы.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве вырабатывают рекомендации, чтобы минимизировать угрозу. По словам Пескова, причастность киевского режима к террористическим актам потенциально создает угрозу и судам в Черном море. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика