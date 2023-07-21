Песков прокомментировал угрозы Киева судоходству в Черном море

В Кремле прокомментировали угрозы Киева судоходству в Черном море. Украинские власти заявили, что будут считать все суда, которые идут в Россию, перевозящими военные грузы.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве вырабатывают рекомендации, чтобы минимизировать угрозу. По словам Пескова, причастность киевского режима к террористическим актам потенциально создает угрозу и судам в Черном море. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.