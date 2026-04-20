20 апреля, 23:45
В России продлили эксперимент с отсрочкой уплаты НДС при ввозе товаров
Эксперимент по предоставлению отсрочки уплаты НДС при ввозе товаров продлен до 30 июня следующего года. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Согласно условиям, отсрочка будет предоставляться на срок до 3 месяцев с момента выпуска товаров, при этом проценты за пользование ею взиматься не будут. В программе участвуют компании, включенные в реестр уполномоченных экономических операторов и перечень системообразующих организаций.
