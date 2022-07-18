Привлекать частный капитал в развитие российских IT-компаний будет проще – Путин

Привлекать частный капитал в развитие российских IT-компаний будет проще. О необходимости создать такой механизм в отечественной финансовой системе заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Также обсудили ситуацию, с которой сталкиваются крупнейшие маркетплейсы в 2022 году. У многих российских IT-компаний возникли трудности, поскольку эти компании получали финансирование на свое развитие с западных рынков. Чтобы решить эти проблемы, в российской финансовой системе необходимо создать механизм привлечения частного капитала в компании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.