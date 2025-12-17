Путин наградил Героев России за освобождение Северска

Владимир Путин наградил званием Героя России военнослужащих, которые проявили особое мужество в ходе операции по освобождению Северска. Президент отметил, что контроль над городом был установлен в исключительно сложной обстановке, и это открывает возможности для дальнейшего наступления российской армии.

Выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, глава государства заявил, что российская армия находится на подъеме. Он заявил, что до конца года на боевое дежурство будет поставлен ракетный комплекс "Орешник", а также рассказал об успешных испытаниях стратегической крылатой ракеты "Буревестник".

