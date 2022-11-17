Песков прокомментировал исключение Паралимпийского комитета РФ из состава МПК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал исключение Паралимпийского комитета России из состава Международного паралимпийского комитета.

По его словам, Россия приложит усилия для защиты прав спортсменов, поскольку их деятельность имеет важность для страны.

Ранее Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета РФ в организации.

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