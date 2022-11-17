МИД РФ предупредил россиян в ЕС об опасности прослушки их телефонов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Российский МИД предупредил граждан РФ, находящихся на территории Европейского союза, об опасности прослушки их телефонов третьими лицами. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня в ЕС никто не может быть гарантированно защищен от прослушивания со стороны иностранных спецслужб", – сказал замглавы департамента информации и печати ведомства Иван Нечаев.

Он призвал россиян при использовании устройств связи учитывать тот факт, что содержание их разговоров может попасть третьим сторонам при нахождении в странах Евросоюза.

Ранее техноэксперт Кирилл Ситнов предупредил об опасности VPN-сервисов. По его словам, такие программы часто воруют данные пользователей и даже прослушивают разговоры, несмотря на то что по замыслу должны обеспечивать безопасное интернет-соединение. Чтобы избежать проблем, он рекомендует каждый раз отключать VPN, когда требуется ввести конфиденциальные данные.



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