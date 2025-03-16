Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 марта, 15:15

Политика

Дмитрий Песков сравнил европейских политиков с вращением флюгера

Дмитрий Песков сравнил европейских политиков с вращением флюгера

Путин заявил о готовности России заключить перемирие с Украиной при соблюдении условий

Путин заявил, что российские военные пощадят украинских солдат, которые сдадутся в плен

Путин назвал непростым процесс восстановления отношений с США

Россия требует гарантии и контроля при 30-дневном перемирии на Украине

Песков заявил об осторожном оптимизме по вопросу урегулирования конфликта на Украине

Путин прокомментировал предложение Вашингтона и Киева по прекращению огня на Украине

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 марта

Путин заявил, что Россия за перемирие с Украиной, однако есть нюансы

Путин заявил, что Россия за перемирие с Украиной, но есть нюансы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления лидеров стран ЕС о поддержке идеи прекращения огня между Украиной и Россией. Он сравнил поведение европейских политиков с вращением флюгера, отметив, что ранее они не говорили о мирных методах урегулирования конфликта.

Среди тех, кто поддержал идею перемирие, – президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Мирные переговоры по Украине
властьполитикавидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика