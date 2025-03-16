Дмитрий Песков сравнил европейских политиков с вращением флюгера

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления лидеров стран ЕС о поддержке идеи прекращения огня между Украиной и Россией. Он сравнил поведение европейских политиков с вращением флюгера, отметив, что ранее они не говорили о мирных методах урегулирования конфликта.

Среди тех, кто поддержал идею перемирие, – президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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