Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу

Впервые после долгого перерыва Владимир Путин дал большое интервью для американского телеканала NBC. Российский президент почти полтора часа отвечал на вопросы журналиста Кейра Симмонса.

Владимир Путин прокомментировал все крупные события за последние несколько месяцев. В списке затронутых тем были и арест белорусского блогера Романа Протасевича, и обвинения Москвы в кибер-атаках, и отношения с США.

Много времени было уделено и политической ситуации внутри страны. Также не обошлось и без традиционного вопроса о возможном преемнике. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.