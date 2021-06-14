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Политика

14 июня, 21:10

Журналисты NBC пробыли на двухнедельном карантине перед интервью с Путиным

политика

Фото: kremlin.ru

Журналисты телеканала NBC пробыли на карантине две недели, прежде чем провести интервью с Владимиром Путиным. Об этом рассказал интервьюер Кир Симмонс. Текст его беседы с президентом России опубликован на сайте Кремля.

"Спасибо, что уделили нам время, господин президент, мы две недели сидели на карантине, это очень важное для нас интервью", – поделился Симмонс.

В конце беседы журналист поблагодарил Путина за интересный разговор, отметив, что интервью "подзатянулось".

Ранее сообщалось, что в ходе разговора с Симмонсом российский лидер заявил, что готов готов поддержать преемника даже в случае расхождения во взглядах, если тот будет всецело предан России. Он отметил, что процесс смены власти является естественным и рано или поздно замена найдется каждому.

Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC

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