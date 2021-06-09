Бизнес-омбудсмен назвал ошибку Минфина и ЦБ

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Минфин и ЦБ говорят о перегреве экономики в России, но забывают о разнице между инфляцией предложения и инфляцией спроса. Такое заявление сделал бизнес-омбудсмен Борис Титов в беседе с "Газетой.ру".

"Из риторики представителей Минфина, Центробанка следует, что в стране перегрев экономики. Это давление на инфляцию, они так считают. Но это ошибка. Да, инфляция есть, но даже студент экономического вуза знает: есть инфляция предложения, а есть инфляция спроса", – сказал Титов.

Говоря о различиях, бизнес-омбудсмен пояснил, что спрос говорит о большом количестве средств. Люди могут покупать и покупают, что толкает цены вверх. Инфляция предложения связана с невозможностью производителя выпускать товар по адекватной цене из-за издержек. Это также приводит к росту цен.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил о перегреве инфляции в России. Он добавил, что, если ситуация продолжит развиваться подобным образом, денежные средства обесценятся, однако такой исход не выгоден никому.