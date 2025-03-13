Владимир Путин провел совещание в командном пункте в Курской области

Владимир Путин провел совещание в одном из командных пунктов курской группировки войск. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил главе государства о продвижении российских подразделений в приграничье. По словам генерала, группировка ВСУ в Курской области изолирована и ее планомерное уничтожение продолжается.

Президент подчеркнул, что Курскую область необходимо освободить в самое ближайшее время. Он также поручил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы. Путин отметил, что все лица, совершающие преступления против гражданского населения и противодействующие российским военным, правоохранительным органам и спецслужбам, квалифицируются как террористы. По этим статьям Генеральной прокуратурой России уже возбуждены уголовные дела.

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