Российским туристам вернут деньги за отмененные туры на Ближний Восток. Об этом сообщил Михаил Мишустин на открытии заседания кабмина. Премьер-министр подписал распоряжение, которое устанавливает сроки и условия выплат.

Мишустин заявил, что президент на прошлой неделе подчеркивал необходимость сделать все возможное для помощи гражданам, оказавшимся в зоне конфликта. Подписано распоряжение, которое позволит компенсировать потери людей из фонда персональной ответственности.

