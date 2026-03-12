12 марта, 16:15Туризм
Российским туристам вернут деньги за отмененные туры на Ближний Восток
Российским туристам вернут деньги за отмененные туры на Ближний Восток. Об этом сообщил Михаил Мишустин на открытии заседания кабмина. Премьер-министр подписал распоряжение, которое устанавливает сроки и условия выплат.
Мишустин заявил, что президент на прошлой неделе подчеркивал необходимость сделать все возможное для помощи гражданам, оказавшимся в зоне конфликта. Подписано распоряжение, которое позволит компенсировать потери людей из фонда персональной ответственности.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.