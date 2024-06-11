Путин поручил ПАО "Россети" проследить за работой московского энергокольца

11 июня Владимир Путин провел встречу с гендиректором ПАО "Россети" Андреем Рюминым, на которой он обратил внимание на важность устойчивой работы московского энергокольца. Президент России отметил, что оно играет большую роль в условиях роста экономики региона.

В свою очередь Рюмин заявил, что "Россети" разрабатывают программу для увеличения объектов электроэнергетики, для предотвращения коллапса энергокольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.