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11 июня, 16:30

Политика

Путин поручил ПАО "Россети" проследить за работой московского энергокольца

Путин поручил ПАО "Россети" проследить за работой московского энергокольца

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11 июня Владимир Путин провел встречу с гендиректором ПАО "Россети" Андреем Рюминым, на которой он обратил внимание на важность устойчивой работы московского энергокольца. Президент России отметил, что оно играет большую роль в условиях роста экономики региона.

В свою очередь Рюмин заявил, что "Россети" разрабатывают программу для увеличения объектов электроэнергетики, для предотвращения коллапса энергокольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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