Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле

Перемирие, объявленное Россией в честь Дня Победы, завершилось. Как подчеркнули в Кремле, несмотря на это, украинская сторона не прекращала боевые действия – российским подразделениям приходилось отражать удары ВСУ.

Поздно ночью Владимир Путин выступил с заявлением, в котором напомнил, что Россия не раз предлагала прекращение огня, однако украинские военные неоднократно нарушали договоренности. По его словам, только за время моратория на удары по энергетике Украина атаковала порядка 130 раз. Также не соблюдалось пасхальное перемирие.

Президент России предложил Киеву вернуться к прямым переговорам без предварительных условий – уже 15 мая в Стамбуле. Обсудить организацию встречи он намерен с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.