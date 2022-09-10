Собянин: Московский скоростной диаметр – новая транспортная реальность для автомобилистов

В столице открыли основной участок дороги Московского скоростного диаметра. Он пройдет от Бусиновской развязки до Косинской эстакады.

Церемония открытия прошла в режиме видео-конференц-связи. Владимир Путин и Сергей Собянин связались с дорожными строителями новой городской магистрали из концертного зала "Зарядье".

Что новая магистраль даст жителям прилегающих районов? И когда скоростной диаметр откроют целиком? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.