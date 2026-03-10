Форма поиска по сайту

Новости

10 марта, 13:30

Технологии

В Кремле объяснили ограничение связи в Москве обеспечением безопасности

В Кремле объяснили ограничение связи в Москве обеспечением безопасности

Ограничения связи в Москве в последние дни связаны с обеспечением безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Меры действуют в строгом соответствии с законодательством.

По словам представителя Кремля, проблемы, которые ограничения представляют для бизнеса, станут предметом для дополнительного анализа. Возникает необходимость добавления в белые списки тех или иных ресурсов.

Евгения Мирошкина

