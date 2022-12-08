Путин заявил, что разговоры о дополнительной мобилизации в России не имеют смысла. По словам президента, в ней нет необходимости ни для государства, ни для Минобороны. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека.

По словам президента, из 300 тысяч мобилизованных только половина находится в зоне проведения спецоперации. Остальные продолжают подготовку на полигонах внутри страны. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.