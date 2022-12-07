Возмещение ущерба, нанесенного Украиной Донбассу, не будет лишним – Путин

Фото: ТАСС/Александр Река

Возмещение Украиной ущерба, нанесенного ДНР, ЛНР и другим новым регионам РФ, не будет лишним, заявил Владимир Путин на заседании Совета по правам человека при президенте РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, в Киеве обосновался неонацистский режим, чьи действия должны получить оценку на трибунале.

"То же самое касается и возмещения Украиной ущерба, нанесенного Донбассу, жителям Донбасса, всем этим территориям, сегодня – новым территориям России. Это тоже лишним точно совершенно не будет", – сказал президент.

Ранее Путин заявил, что война на Украине была начата не Россией, а пришедшими к власти в 2014 году путем государственного переворота националистическими политиками.

По его словам, целью войны стало подавление волеизъявления жителей Донбасса.

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