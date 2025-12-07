В Кремле позитивно оценили новую Стратегию национальной безопасности США

В Кремле прокомментировали обновленную Стратегию национальной безопасности США, внесенную администрацией президента Дональда Трампа. Впервые за последние десятилетия Россия в этом документе не упоминается как стратегический противник или угроза интересам Соединенных Штатов.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это может быть "скромным залогом" возможности конструктивно продолжить совместную работу по поиску мирного урегулирования на Украине. Таким образом, российская сторона увидела в корректировках документа потенциальную перспективу для сотрудничества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.