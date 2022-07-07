Специальная военная операция ведет к укреплению суверенитета РФ – Путин.

Россия и Украина почти согласовали гуманитарный блок, но Киев "откатил обратно" – Слуцкий.

"Росводоканал" направит более миллиарда рублей на проекты в сфере экологии в 2022 году.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.