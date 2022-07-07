Новости последнего часа: Путин заявил, что в России ожидается хороший урожай

В России ожидается хороший урожай. Так, в стране может быть до 130 миллионов тонн пшеницы, сообщил Владимир Путин.

Кабмин поддержал законопроект о совместном использовании базовых станций операторами связи.

Суд арестовал проректора Российской таможенной академии по делу о наркотиках.

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