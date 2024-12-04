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Новости

04 декабря, 18:15

Экономика

Выступление Владимира Путина на форуме "Россия зовет!" завершилось

Выступление Владимира Путина на форуме "Россия зовет!" завершилось

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Завершилось выступление Владимира Путина на одном из главных экономических форумов года – "Россия зовет!". Президент рассказал об инвестициях, рекордно низком уровне безработицы, борьбе с инфляцией.

Особое внимание глава государства уделил поддержке семей, предложив создать новый финансовый механизм, который станет инструментом сбережений и позволит получать налоговый вычет всем работающим членам семьи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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