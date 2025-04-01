Граждане Абхазии смогут получить российские водительские права в упрощенном порядке, если у них есть вид на жительство или паспорт нашей страны. Указ об этом подписал Владимир Путин.

В крупнейшем бразильском городе Сан-Паулу из-за сильных дождей затопило вход на одну из станций метро. Как сообщает местное телевидение, ЧП привело к остановке движения поездов на всей линии. Сведений о пострадавших нет.

Российских граждан, находящихся в Южной Корее, призвали избегать участия в массовых акциях в день вынесения решения по импичменту президента этой страны Юн Сок Еля. Такие рекомендации выпустило посольство России в Сеуле и генеральное консульство в Пусане.

Суд Кишинева отклонил второй запрос прокуроров об аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщила ее адвокат. Политика задержали 25 марта по обвинению в нелегальном финансировании ее избирательной кампании в 2023 году. Новый запрос на арест Гуцул молдавские прокуроры могут подать на следующей неделе.