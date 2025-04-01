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Новости

01 апреля, 22:15

Транспорт

Граждане Абхазии смогут получить российские водительские права в упрощенном порядке

Граждане Абхазии смогут получить российские водительские права в упрощенном порядке

Владимир Путин подписал закон о противодействии кибермошенничеству

Путин и Эрдоган обсудили перспективы зерновой сделки

Владимир Путин предложил ввести в Киеве временное внешнее управление

Путин рассказал о серьезности намерения США присоединить Гренландию

Путин заявил о готовности России к мирному решению конфликта

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Владимир Путин поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником

Новости регионов: трассу М-12 Москва – Казань продлят до Тюмени

Граждане Абхазии смогут получить российские водительские права в упрощенном порядке, если у них есть вид на жительство или паспорт нашей страны. Указ об этом подписал Владимир Путин.

В крупнейшем бразильском городе Сан-Паулу из-за сильных дождей затопило вход на одну из станций метро. Как сообщает местное телевидение, ЧП привело к остановке движения поездов на всей линии. Сведений о пострадавших нет. 

Российских граждан, находящихся в Южной Корее, призвали избегать участия в массовых акциях в день вынесения решения по импичменту президента этой страны Юн Сок Еля. Такие рекомендации выпустило посольство России в Сеуле и генеральное консульство в Пусане.

Суд Кишинева отклонил второй запрос прокуроров об аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщила ее адвокат. Политика задержали 25 марта по обвинению в нелегальном финансировании ее избирательной кампании в 2023 году. Новый запрос на арест Гуцул молдавские прокуроры могут подать на следующей неделе. 

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