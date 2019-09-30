Актуальные новости Москвы за 30 сентября

Грузовик врезался в фуру на МКАД в районе Бирюлево Западное. От удара машину развернуло, она сложилась, как книга. Кроме того, у нее оторвался топливный бак, вытекло топливо. Обошлось без пожара. Один человек пострадал, помощь ему была оказана на месте.

В Котельниках полностью выгорели три машины, припаркованные у жилого дома, недалеко от ТЦ "Белая дача". Сначала вспыхнула "Газель", а затем огонь перекинулся на две легковушки, говорят очевидцы. Люди выбегали из дома в халатах, чтобы успеть переставить свои автомобили. Пожарные выясняют, был ли это поджог.