Пользователи атаковали Арнольда Шварценеггера в Instagram

28 сентября, 23:59
28 сентября, 23:59
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Фото: ТАСС/Zuma\Armando Gallo
Российские подписчики обрушились на страницу американского культуриста, предпринимателя и актера Арнольда Шварценеггера в Instagram.
Шварценеггер опубликовал совместную фотографию с сыном Кристофером, который одет в шинель офицера российской полиции.
"С днем рождения, Кристофер, сокровище мое! Какое счастье было наблюдать, как ты растешь, а сейчас ты заставляешь меня гордиться тобой каждый день. Не могу дождаться, чтобы увидеть, кем ты стал", – подписал снимок Шварценеггер.
Пост сразу привлек внимание российских пользователей, которые присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что отец и сын оделись, как русские.
"Русским ментом стал", "Ничего себе шуба", "Супер папа", "Наверное, остался резвизит", "Motreshka, vodka, balalaika", – комментируют подписчики.
В июле аккаунт американской певицы Леди Гаги в Instagram превратился в русский чат. Под ее фотографией с бокалом пользователи делятся рецептами супов и варений, размещают объявления о продаже гаражей и автомобилей, обсуждают сериалы и спрашивают об акциях в продуктовых супермаркетах. Комментарии периодически удаляли, однако пользователи продолжали обсуждать разные вопросы на ее странице.
От наступления россиян на Instagram-аккаунты зарубежных знаменитостей также пострадали Леонардо Ди Каприо и Сильвестр Сталлоне. Комик Гарик Харламов предложил своим подписчикам написать под последним постом американского актера фразу "Мне нужна твоя одежда и мотоцикл" из фильма "Терминатор". У Сталлоне собралось почти 18 тысяч комментариев.
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