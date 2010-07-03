Как отмыть гречку и "верни Брэдлика". Подборка смешных шуток в Instagram Леди Гаги

Поделиться в социальных сетях:
Фото: instagram.com/ladygaga
Аккаунт американской певицы Леди Гаги в Instagram превратился в русский чат. Под ее фотографией с бокалом пользователи делятся рецептами супов и варений, размещают объявления о продаже гаражей и автомобилей, обсуждают сериалы и спрашивают об акциях в продуктовых супермаркетах.
Комментарии периодически удаляют, однако пользователи продолжают обсуждать разные вопросы на ее странице.
Изначально русскоязычные пользователи оставляли критические комментарии, обвиняя артистку в разрыве отношений актера Брэдли Купера и российской модели Ирины Шейк.
"Ирина, не переживай, ты красотка и найдешь свое счастье", – пишет одна из пользовательниц.
"Купер без татарки, как чай без заварки", "Гага, забери лучше Панина – он актер разных жанров", "Ходят слухи, что Гага разыграет Брэдли Купера среди подписчиков, если здесь наберется 1 миллион комментариев. Поднажмем, банда", "Надеюсь, мы случайно не изберем Гагу президентом США", – пишут пользователи.
Затем сообщения перестали касаться непосредственно певицы. "Чем закончилась Санта-Барбара, расскажите? Крус женился на Иден?", "Продаю "Мерседес", 2006 год, в отличном состоянии, 11000 долларов, Минск. Без торга", – пишут комментаторы.
"Как выход найти?! Уже давно брожу тут", "Есть ли смысл сейчас убирать елку?" – интересуется комментатор. "Забыл про гречку, и она прилипла. Как отмыть?" – спрашивает другой.
В комментариях засветились даже звезды отечественного шоу-бизнеса.
"Что с Харламовом? Он не хочет на эту вечеринку?" – пишет пользователь под ником michaelishappy.
"А почем вы продаете гараж в Бирюлево-Товарное? Почем?" – спрашивает солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков.
"Просьба всех сотрудников RT вернуться из Instagram на свои рабочие места", – указывает Маргарита Симоньян.
В результате пользователи явно увлеклись общением и забыли, где ведется переписка. "Смените фото чата! Надоела эта алкашка в патчах", – пишет один из комментаторов. "Уютненько здесь! Столько земляков", "Кто бы еще объединил Украину с Россией? Только Леди Гага. Великая женщина! Спасибо от всех славян".
"Бедные редакторы интернет-порталов, которым уже дали задание сделать подборку лучших комментариев... Ребят, держитесь!" – пишет юзер vasisoualiy.
"До сего дня я не знал о существовании Леди Гаги, а теперь знаком с ее творчеством, личной жизнью и кучей вкуснейших рецептов. Знаю, где жить дешевле, почем нынче греча", – отмечает пользователь alkogolik_jeka. Этот пост получил более 500 лайков.
Аккаунт Леди Гаги в Instagram превратился в русский чат
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: