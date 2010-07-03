Как отмыть гречку и "верни Брэдлика". Подборка смешных шуток в Instagram Леди Гаги

Аккаунт американской певицы Леди Гаги в Instagram превратился в русский чат. Под ее фотографией с бокалом пользователи делятся рецептами супов и варений, размещают объявления о продаже гаражей и автомобилей, обсуждают сериалы и спрашивают об акциях в продуктовых супермаркетах.

Комментарии периодически удаляют, однако пользователи продолжают обсуждать разные вопросы на ее странице.

Изначально русскоязычные пользователи оставляли критические комментарии, обвиняя артистку в разрыве отношений актера Брэдли Купера и российской модели Ирины Шейк.

"Ирина, не переживай, ты красотка и найдешь свое счастье", – пишет одна из пользовательниц.



пользователь simashkova "Если Гага уведет Галкина, она станет Гагалкина"

"Купер без татарки, как чай без заварки", "Гага, забери лучше Панина – он актер разных жанров", "Ходят слухи, что Гага разыграет Брэдли Купера среди подписчиков, если здесь наберется 1 миллион комментариев. Поднажмем, банда", "Надеюсь, мы случайно не изберем Гагу президентом США", – пишут пользователи.



Затем сообщения перестали касаться непосредственно певицы. "Чем закончилась Санта-Барбара, расскажите? Крус женился на Иден?", "Продаю "Мерседес", 2006 год, в отличном состоянии, 11000 долларов, Минск. Без торга", – пишут комментаторы.



"Дорогая, зайди в "Пятерочку"! Купи все на оливье. Жду после работы, не опаздывай"

"Как выход найти?! Уже давно брожу тут", "Есть ли смысл сейчас убирать елку?" – интересуется комментатор. "Забыл про гречку, и она прилипла. Как отмыть?" – спрашивает другой.

В комментариях засветились даже звезды отечественного шоу-бизнеса.



Гарик Мартиросян шоумен и телеведущий "Харламов, перезвони мне!"

"Что с Харламовом? Он не хочет на эту вечеринку?" – пишет пользователь под ником michaelishappy.

"А почем вы продаете гараж в Бирюлево-Товарное? Почем?" – спрашивает солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков.

"Просьба всех сотрудников RT вернуться из Instagram на свои рабочие места", – указывает Маргарита Симоньян.



В результате пользователи явно увлеклись общением и забыли, где ведется переписка. "Смените фото чата! Надоела эта алкашка в патчах", – пишет один из комментаторов. "Уютненько здесь! Столько земляков", "Кто бы еще объединил Украину с Россией? Только Леди Гага. Великая женщина! Спасибо от всех славян".

"Бедные редакторы интернет-порталов, которым уже дали задание сделать подборку лучших комментариев... Ребят, держитесь!" – пишет юзер vasisoualiy.



"До сего дня я не знал о существовании Леди Гаги, а теперь знаком с ее творчеством, личной жизнью и кучей вкуснейших рецептов. Знаю, где жить дешевле, почем нынче греча", – отмечает пользователь alkogolik_jeka. Этот пост получил более 500 лайков.

